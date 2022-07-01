الهلال الأحمر المصرى يرسل معونات إغاثية إلى أفغانستان للمساعدة من إثر الزلزال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ أنه تم التنسيق وإرسال جمعية الهلال الأحمر المصرى معونات إغاثية لدولة أفغانستان للمساعدة جراء الزلزال الأخير الذى أصاب البلاد، بالإضافة إلى فريق عمل سيتم إرساله من جمعية الهلال الأحمر المصرى لمعاونة جمعية الهلال الأحمر الأفغانستانى والتنسيق مع مكتب القاهرة.

جدير بالذكر أنه تم إرسال مساعدات إغاثية منذ أشهر وشملت موادًا إغاثية، بطاطين، أدوات نظافة شخصية، واستكمالا لهذا الدور الإنساني، فإنه جار التنسيق لإرسال مساعدات إنسانية إلى دولة أفغانستان.

وقد عبرت مساعدات وتدخلات الهلال الأحمر المصري الحدود المصرية، لتصل إلى الحدود الإقليمية لمساعدة عدد من الدول منها السودان، ولبنان، واليمن، كما كانت الجمعية عكازاً تتكئ عليه بعض الدول الإفريقية مثل جيبوتي، والصومال، وأريتريا.

وينسق الهلال فى مساعيه الإنسانية مع أجهزة الدولة المصرية، وقد انعكس هذا فى أثناء أحداث عام 2021، حيث بادرت الدولة المصرية بكافة أجهزتها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لتقديم كافة أشكال الدعم، فكانت أول قافلة إغاثة تسلمها الجانب الفلسطينى هى قافلة الهلال الأحمر المصرى الذى أصبح تباعاً على رأس الحدث الدولي، لأدائه المتميز ففور اندلاع الأحداث فى 2021 بادرت الدولة المصرية ممثلة فى كافة أجهزتها بصفة عامة وفى الهلال الأحمر المصرى بصفة خاصة بتقديم كافة أشكال الدعم، فكانت أول قافلة إغاثة تسلمها الجانب الفلسطينى هى قافلة الهلال الأحمر المصري، الذى أصبح محور الحدث فى حرصه على تدفق سلاسل المعونات للجانب الفلسطينى سواء المقدمة من الشعب المصرى أو من دول أخرى فى العالم.

وعلى المستوى الدولى لم تتأخر جمعية الهلال الأحمر المصرى فى تقديم خدمات إغاثية على الحدود الرومانية-الاوكرانية، والبولندية - الأوكرانية من أجل تيسير عودة الطلبة المصريين والعرب والجنسيات الأخرى العالقة على الحدود من خلال إنشاء نقاط إغاثية إنسانية على الحدود.