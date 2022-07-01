اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 07:14 م
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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: تعليق إجراءات الوقاية بعد تطعيم 70% من المواطنين

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:00 م
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: تعليق إجراءات الوقاية بعد تطعيم 70% من المواطنين الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تعليق الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها بشكل متسلسل حال الوصول إلى تطعيم 70 من المواطنين بلقاح كورونا.
 
وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في اليوم السابع: "النشاطات الفيروسية تقل في الصيف وأمريكا والسعودية أعلنتا تعليق كل الإجراءات الاحترازية بعد أن وصلت إلى 70% من تلقيح مواطنيها "أى مناعة القطيع"، ونحن اقتربنا من تلك النسبة، وفور الوصول إليها سنعلن نحن كذلك".
 
وأوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، يمكننا من الوصول إلى "صفر" وفيات بالفيروس.
 
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحةً فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولم ينته، حتى وإن كان ليس بالقوة التى كان عليها فى الفترات السابقة، لذلك يجب أن نكون حذرين خلال هذه الفترة والفترة المقبلة.
 

الصحة

لقاح كورونا

فيروس كورونا



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