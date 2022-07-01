الكويت: السيطرة على حريق مخزن بميناء عبدالله

إيمان حنا

تمكنت أربع فرق تابعة لقوة الإطفاء العام بالكويت، إضافة إلى مركز الإسناد، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن بمنطقة سكراب ميناء عبدالله اليوم الجمعة، وفق"القبس" .

وقالت القوة، إن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً صباح اليوم يفيد بنشوب الحريق في مخزن يحتوي على كابلات كهربائية وأوان منزلية بمساحة 500 مترمربع، وبجانبه عدة مخازن، وعلى إثره وجهت العمليات المركزية فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان والأحمدي ومشرف بالإضافة إلى الإسناد إلى موقع الحريق.

وأضافت أن فرق الإطفاء باشرت لدى وصولها في مكافحة الحريق وتطويقه للحيلولة دون امتداده إلى باقي المخازن المجاورة بسبب سرعة الرياح التي كانت تشكل خطورة في انتشاره، فيما نجحت الفرق بالسيطرة الكاملة على الحادث وتقوم حالياً بعملية التفتيش.

ولفتت إلى أن مكافحة الحريق أسفرت عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء تراوحت إصاباتهم ما بين إجهاد حراري وحروق بسيطة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية عن طريق الطوارئ الطبية.

حضر إلى الموقع لتفقد رجال الإطفاء وعملية مكافحة الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.