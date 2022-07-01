الشعور بالوخز فى قدميك يشير إلى انخفاض فيتامين ب 12.. علامات النقص الأخرى

كتبت إيناس البنا

إذا شعرت بوخز في قدميك، أو يديك، أو نوبة من الدوار، يمكن أن يشير إلى النقص الحاد في فيتامين ب 12وأنه يجب عليك استشارة الطبيب، من المحتمل أن يطلب طبيبك بعض اختبارات الدم ويكتشف ما إذا كنت تفتقر حقًا إلى فيتامين ب 12.

جميع الفيتامينات ضرورية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على عمل أجسامنا، وكل واحد منهم لديه وظيفته مقطوعة لأنفسهم، يحتاج جسمنا إلى كل فيتامين بالجرعة الصحيحة لأداء الوظائف المحددة، ويمكن أن يسبب نقص الفيتامينات المختلفة مشاكل صحية مختلفة.

يسبب نقص كل فيتامين مجموعة مختلفة من العلامات والأعراض وأمراض أو اضطرابات مختلفة، لذلك، يجب على المرء أن يبقى في حالة تأهب وقراءة العلامات الحمراء بشكل صحيح.

فمثلا نقص فيتامين ب 12 سوف يسبب الأعراض التالية:



مسحة صفراء شاحبة على بشرتك .

التهاب اللسان واحمراره (التهاب اللسان) .

قرحة الفم .

تنمل

تغير في طريقة مشيك وتتحرك .

رؤية مضطربة .

التهيج .

الكآبة .

ما هو الدور الذي يلعبه B12 في جسمك؟



وفقا لهيئة الصحة البريطانية NHS)) فأن فيتامين ب، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومشترك في عملية التمثيل الغذائي، عندما تأكل مصدرًا غذائيًا يحتوي على فيتامين ب 12 (دجاج ، جبن ) يتم امتصاصه في معدتك ثم يشق طريقه إلى دمك وخلاياك، يساعد فيتامين ب 12 في الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء.

لهذا السبب بالضبط عندما يفتقر جسمك إلى ما يكفي من فيتامين ب 12، تصاب بفقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء السليمة) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض شائعة مثل التعب وضيق التنفس ونوبات الدوخة.

تشرح Mayo Clinic أنه إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12 وحمض الفوليك، أو إذا كان جسمك يعاني من مشكلة في امتصاص أو معالجة هذه الفيتامينات، فإن الجسم ينتج خلايا الدم الحمراء الكبيرة جدًا والتي يُنظر إليها على أنها ذات قدرة منخفضة على حمل الأكسجين، ومن المهم معالجة النقص في أسرع وقت ممكن.

الشعور بالوخز في القدمين:



وفقًا لـ Express. ، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في الجسم في حدوث مشكلات منهكة مثل فقر الدم، ومن الأعراض الشائعة مثل التعب وضيق التنفس والدوخة، من الأعراض الأقل شهرة ، وخز أو تنميل في القدمين. هذه ليست الدبابيس والإبر العادية.

كيف يتم علاج نقص فيتامين ب 12:



إذا كانت الأعراض أكثر خطورة، فقد يصف طبيبك حقن B12 لزيادة المستويات بسرعة. على الرغم من أن هذا الفيتامين ليس شيئًا ينتجه جسمك بشكل طبيعي، إلا أنه يمكنك الحصول عليه عن طريق تناول مصادر الطعام التي تحتوي على فيتامين ب 12، يوجد بشكل طبيعي في العديد من المنتجات الحيوانية.

ما هي أفضل مصادر فيتامين ب 12؟



قد لا تدرك ذلك ، ولكن يمكن العثور على فيتامين ب 12 في بعض الأطعمة المفضلة لديك، فيما يلي بعض الأطعمة التي تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12: