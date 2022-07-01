وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة راوية مزعل - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على الماء باعتباره العامل المحدد الرئيس للعمليات الزراعية وزيادة الإنتاج"، لافتة إلى أن انحسار الأمطار للموسم الشتوي 2021، وانخفاض إطلاقات المياه من دول المنبع أدى إلى تقليل الخطة الزراعية وبالتالي تصحر هذه الأراضي بسبب انعدام إنتاجيتها.



وأضافت مزعل، أن مساحة الأراضي المتصحرة تبلغ ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15‎% من مساحة البلد"، محذرة من أن ما يقارب 55‎% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر.



وحول خسارة الأراضي الزراعية، قالت مزعل، إن "ذلك يعتمد على الخطة الزراعية، والمساحات التي تخرج من الخطة تكون بسبب قلة الحصص المائية ولا يمكن تحديدها دون انتهاء الموسم الصيفي".