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الرئيس السيسى ينتصر للرأى العام ويوجه بتعديلات في طريق الساحل

الجمعة، 01 يوليه 2022 05:20 م
الرئيس السيسى ينتصر للرأى العام ويوجه بتعديلات في طريق الساحل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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ذكر بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالي، وأن هناك متابعة شخصية من قبل سيادته لأراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق . 
 
وأشار البيان أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.
 
وقد أفادت مصادر مُطلعة بأن سيادته وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء الفنيين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين.
 
جاء ذلك أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة، وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المطقم.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى (6)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (6)

الرئيس عبد الفتاح السيسى (7)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (7)

الرئيس عبد الفتاح السيسى (8)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (8)

الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)

الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)

الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)

الرئيس عبد الفتاح السيسى (4)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (4)

الرئيس عبد الفتاح السيسى (5)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (5)

 


السيسي

الرئيس السيسي

المواطنين

الساحل الشمالي

طريق الساحل الشمالى

تطوير طريق الساحل الشمالي



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