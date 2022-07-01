وأوضحت (الدفاع) السعودية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت - أن القوات البرية ستساند بعدد من سرايا الشرطة العسكرية من مختلف المناطق العسكرية، لدعم وإسناد وزارة الداخلية في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف، إضافةً إلى تأمين قوة تدخل سريع، وقوة مساندة في عمليات التطهير الميداني، وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة.

وأضافت أن القوات الجوية الملكية السعودية، ستشارك بعددٍ من سرايا الأمن والحماية في المطارات، وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة، لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسباً لأي طارئ، إلى جانب توفير الطائرات العمودية للتغطيات الإعلامية والتصوير الجوي.

ومن جانبها، تقوم القوات البحرية بدعم قوات حرس الحدود والجمارك في المنافذ البحرية بفرق فنية من وحدات كشف وإزالة المتفجرات، كما توفر القوات البحرية مجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم، للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ، في حالة هطول الأمطار؛ لمساندة قوات الدفاع المدني في المشاعر المقدسة.

ولفتت (الدفاع) السعودية إلى أن الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، جهزت بعثة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية ومراكز إسعافية، ومراكز الإجهاد الحراري، إلى جانب الفرق الطبية والإسعافية المتنقلة، بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير، بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية النقل من المشاعر المقدسة إلى المستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف.

وبدوره، أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم الحج، باكتمال الخطط التشغيلية لـ10 مستشفيات و82 مركزاً صحيًا، لافتا الى أن 3 مراكز طوارئ، تعمل كمنظومات داخل وبجوار المسجد الحرام على مدار 24 ساعة؛ لتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وأوضح أن مدينة الملك عبدالله الطبية، تعد المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية؛ حيث يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميًا، كما يتعامل مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى حراء العام، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى أجياد، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفيات قطاع شمال مكة (خليص - الكامل) مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات.