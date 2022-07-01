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الداخلية: زيارة استثنائية للنزلاء خلف الأسوار بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:47 م
الداخلية: زيارة استثنائية للنزلاء خلف الأسوار بمناسبة عيد الأضحى المبارك فرحة النزلاء بمراكز الإصلاح
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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قررت وزارة الداخلية، منح النزلاء بمراكز الاصلاح (زيارة إستثنائية) أول أو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد إنتهاء أجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 21/7/2022 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .


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