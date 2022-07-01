الداخلية تضبط قضايا غسل أموال مخدرات بـ 18 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (8 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدرى الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من محافظ الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول – مكبس بمشتملاته) و ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (16٫000٫000 – ستة عشر مليون جنيه تقريباً).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط (شخصان ، مقيمان بمحافظة شمال سيناء ولهما محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة سربيوم بالإسماعيلية) وذلك حال إستقلالهما إحدى السيارات "منتهية التراخيص ملك وقيادة أحدهما" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (1125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 112,500 كيلو جرام مخبئين داخل مخازن مصنعة بالسيارة المشار إليها – مسدس– عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما .

وبمناقشتهما وصولاً لمصدر تحصلهما على المواد المخدرة وكيفية تصريفها أقرا بتحصلهما على المواد المخدرة والسلاح النارى المضبوطين بحوزتهما من ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية ) ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إمتلاك الأخير لمزرعة كائنة بمحافظة الإسماعيلية ، وقد تقابل أحد المتهمان المضبوطان معه وتحصل منه على المضبوطات بقصد توصيلها (لأحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة مطروح) مقابل تحصله على مبلغ مالى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف المزرعة المشار إليها ، وعثر بداخلها على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 862 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 172 كيلو جرام – كمية من مخدر الكافيين والباراستامول وزنت 175 كيلو جرام – 9 بنادق آلية– 12 خزينة آلية – طبنجة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 2 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش والهيروين) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .