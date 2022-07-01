اليوم السابع
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الداخلية تحرق حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات فى الصحراء

الجمعة، 01 يوليه 2022 09:00 ص
الداخلية تحرق حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات فى الصحراء قوات أمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أماكن زراعة المخدرات في العديد من المناطق، لا سيما الصحراوية، ونجحت في إبادة مخدرات بمساحة 12 فدانا و6 قراريط و15 سهم منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وزارة الداخلية

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