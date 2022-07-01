اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 02:40 م
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التين 15 جنيها والمانجا 20 والعنب 15.. أسعار الفواكه بأسواق قنا.. لايف

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:25 م
التين 15 جنيها والمانجا 20 والعنب 15.. أسعار الفواكه بأسواق قنا.. لايف فاكهة قنا
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أسواق قنا وعرض أنواع الفواكه وأسعارها التى شهدت استقرارا، حيث وصل سعر التين 15 جنيها والمانجو 20 جنيها للكيلو.

قال ناصر عشرى، تاجر فاكهة، أن سعر المانجو الصديقه تتراوح من 20 إلى 25 جنيها، وسعر المانجو السكرى البلدى 20 جنيها للكيلو، المانجو العويسى من 30 جنيها إلى 35 جنيها.

وأوضح عشرى، أن أسعار التفاح من 15 إلى 20 جنيها للكيلو، والتين من 15 إلى 20 جنيها للكيلو، والكنتالوب من 10 جنيهات، والموز من 10 إلى 12 جنيها.

وتابع ناصر عشرى، لافتا أن سعر العنب 15 جنيها للكيلو، والمشمش 15 جنيها للكيلو، والبطيخ من 20 جنيها البطيخة.

 
فاكهة قنا (1)
فاكهة قنا (1)

فاكهة قنا (2)
فاكهة قنا (2)

فاكهة قنا (3)
فاكهة قنا (3)

فاكهة قنا (4)
فاكهة قنا (4)

فاكهة قنا (5)
فاكهة قنا (5)



 

 


أسعار الفاكهة

فاكهة قنا

سعر المانجو

اخبار قنا



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