اليوم السابع
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التخطيط: 1.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:00 ص
التخطيط: 1.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن "حياة كريمة" غاز طبيعى ـ ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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نجاحات كبرى تحققها الدولة المصرية في قطاع البترول خلال الـ 8 سنوات الماضية، والتى تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز.

 

وحول دور مبادرة "حياة كريمة" في تغطية الريف المصري بخدمات الغاز الطبيعي أشار تقرير لوزارة التخطيط  إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 1451 تجمع ريفي، كذلك تنفيذ محطات تخفيف ضغط الغاز بعدد 23 محطة غاز، لخدمة أهالي 1451 قرية، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والبالغ عدد سكانها حوالي 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف حوالي 1.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، بلغت حوالى 437 مليار جنيه،  مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%


البترول

حياة كريمة

الغاز الطبيعى

قرى حياة كريمة

التخطيط

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