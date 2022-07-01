البنتاجون يكشف عن 820 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة النقاب عن حزمة أسلحة بقيمة 820 مليون دولار لأوكرانيا والتى تشمل أنظمة دفاع جوى متطورة، وفقا لاكسيوس.
فى بيان، قال السكرتير الصحفى للبنتاجون بالإنابة، تود بريسيلى، إن 770 مليون دولار من المساعدة سيتم تقديمها فى إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI)، والتى تسمح بشراء الأسلحة من مقاولى الدفاع.
سيأتى مبلغ 50 مليون دولار المتبقى من المساعدات الأمنية من سلطة السحب الرئاسى، والتى تسمح للبنتاجون بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من مخزوناتها الخاصة، سيكون هذا هو السحب الرابع عشر للمعدات تحت تلك السلطة منذ أغسطس 2021.
ولمح الرئيس بايدن إلى المساعدة الأمنية خلال مؤتمر صحفى يوم الخميس عقب قمة الناتو فى مدريد، حيث قال بايدن إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما يستغرق الأمر" للتأكد من أنها لن تهزم من قبل روسيا.
وتأتى المساعدة أيضًا فى أعقاب شحنة منفصلة بقيمة 450 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى، والتى تضمنت أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة (HIMARS) وزوارق دورية، من بين معدات أخرى.
مع إعلان يوم الجمعة، خصصت الولايات المتحدة 7.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما فى ذلك 6.9 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية لأوكرانيا فى 24 فبراير.
تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، سيشترى البنتاجون نظامين متقدمين من أنظمة الصواريخ أرض-جو، والمعروفين أيضًا باسم أنظمة الصواريخ النرويجية المتقدمة أرض-جو (NASAMS).
وألمح مستشار الأمن القومى جيك سوليفان يوم الاثنين إلى أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة دفاع جوى متقدمة، لكنها لم تحدد نظامًا معينًا، وذكرت شبكة سى إن إن سابقًا أن الإدارة ستوفر النظام النرويجى المطور، والذى يمكنه ضرب أهداف تصل إلى 100 ميل.
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