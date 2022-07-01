اليوم السابع
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البنتاجون يكشف عن 820 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:12 م
البنتاجون يكشف عن 820 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا القيادات الأمريكية
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة النقاب عن حزمة أسلحة بقيمة 820 مليون دولار لأوكرانيا ‏والتى تشمل أنظمة دفاع جوى متطورة، وفقا لاكسيوس.‏

 

فى بيان، قال السكرتير الصحفى للبنتاجون بالإنابة، تود بريسيلى، إن 770 مليون دولار من المساعدة ‏سيتم تقديمها فى إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (‏USAI‏)، والتى تسمح بشراء الأسلحة من ‏مقاولى الدفاع.‏

 

سيأتى مبلغ 50 مليون دولار المتبقى من المساعدات الأمنية من سلطة السحب الرئاسى، والتى تسمح ‏للبنتاجون بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من مخزوناتها الخاصة، سيكون هذا هو السحب الرابع عشر ‏للمعدات تحت تلك السلطة منذ أغسطس 2021.‏

 

ولمح الرئيس بايدن إلى المساعدة الأمنية خلال مؤتمر صحفى يوم الخميس عقب قمة الناتو فى مدريد، ‏حيث قال بايدن إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما يستغرق الأمر" للتأكد من أنها لن تهزم من ‏قبل روسيا.‏

 

وتأتى المساعدة أيضًا فى أعقاب شحنة منفصلة بقيمة 450 مليون دولار من المساعدات العسكرية ‏لأوكرانيا تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى، والتى تضمنت أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة ‏‏(‏HIMARS‏) وزوارق دورية، من بين معدات أخرى.‏

 

مع إعلان يوم الجمعة، خصصت الولايات المتحدة 7.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية ‏إدارة بايدن، بما فى ذلك 6.9 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية لأوكرانيا فى 24 فبراير.‏

 

تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، سيشترى البنتاجون نظامين متقدمين من أنظمة الصواريخ ‏أرض-جو، والمعروفين أيضًا باسم أنظمة الصواريخ النرويجية المتقدمة أرض-جو (‏NASAMS‏).‏

 

وألمح مستشار الأمن القومى جيك سوليفان يوم الاثنين إلى أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة ‏دفاع جوى متقدمة، لكنها لم تحدد نظامًا معينًا، وذكرت شبكة سى إن إن سابقًا أن الإدارة ستوفر النظام ‏النرويجى المطور، والذى يمكنه ضرب أهداف تصل إلى 100 ميل.‏

 


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