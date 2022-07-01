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الأمير فيصل بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:17 ص
الأمير فيصل بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن الأمير فيصل بن الحسين
كتب : أحمد علوى

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أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لملك الأردن الملك عبد الله الثانى، بحضور هيئة الوزارة.
 
وشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء الماضى، على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق بشأن تسرب الغاز الذي حصل في ميناء العقبة، يوم الاثنين، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين، وفق القانون.
 
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبدالله الثاني ترأس، اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بالحادث والآثار الناجمة عنه.
 

 


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