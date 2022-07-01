اعرف أنواع وأسعار الأضاحى من البرقى للبلدى فى جولة بأسواق البحيرة.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة انتشارا كبيرا لأسواق الأضاحى من الخرفان و الماعز مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم، وتنافس عدد كبير من أصحاب محلات الجزارة فى عرض الأغنام أمام محلاتهم والتسويق لها بالطرق التقليدية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى.

عدسة "اليوم السابع" رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإلكترونية أنواع الاضاحى و أسعارها المختلفة.

وقال أحمد أبو كامل أحد أصحاب أسواق الأضاحى بمدينة دمنهور أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأغنام مع اقتراب عيد الأضحى .

مشيرا إلى وجود أنواع مختلفة من الأغنام وأكثرها انتشارا هى الخرفان البلدى و البرقى الوافد من ليبيا ومطروح وكذلك الماعز الدمشقى والمختلط السلالات.

وأوضح ابو كامل أن أسعار الأغنام تتراوح من 90 جنيه للكيلو للخراف البلدى بينما ترتفع مع الماعز الدمشقى والبرقى إلى 100جنيها للكيلو .

مضيفا أنه رغم ارتفاع أسعار لحوم الأغنام بالمقارنه بالابقار التى توفر فى السعر وكميات لحوم الاضاحى

إلا أن الاقبال مرتفعا على شراء الأغنام لأنها هى اصل الاضاحى طبقا للسنة النبوية الشريفة بالإضافة إلى كونها احد ملامح وطقوس عيد الاضحى.