اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 06:46 م
أكرم القصاص
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ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي بالهند إلى 16 قتيلا و55 مصابا

الجمعة، 01 يوليه 2022 05:15 م
ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي بالهند إلى 16 قتيلا و55 مصابا انهيار أرضي
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا مصرعهم، فيما أُدرج 55 آخرون على قائمة المفقودين جراء انزلاق أرضي وقع بمقاطعة (نوني) في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند، وكانت حصيلة سابقة أفادت بوفاة 14 شخصا وإصابة 30 آخرين.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن رئيس وزراء الولاية، إن بيرين سينج، قوله إن من بين ضحايا الحادث 7 أفراد من الجيش الإقليمي بالإضافة إلى مدني، وأن 81 شخصًا كانوا متواجدين بموقع الحادث، معلنًا أنه تم تخصيص مساعدات مالية لأسر الضحايا والمصابين.

وأعرب سينج عن أمله في إتمام عمليات البحث والإنقاذ في غضون يومين أو ثلاثة في ظل ليونة التربة التي يصعب التحرك عليها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لآلات الإنقاذ الثقيلة المرور عبرها.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الهندية تمكنت - حتى الآن - من إنقاذ 13 فردًا من الجيش الإقليمي وخمسة مدنيين، كما أنه سيتم مواصلة عملية البحث عن الأفراد المفقودين.

 


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