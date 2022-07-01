ارتفاع الإصابات بجدري القرود في المملكة المتحدة إلى 1235 حالة

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أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ارتفاع الاصابات بجدري القرود في البلاد إلى 1235 حالة.

وقالت ويندي شيبرد المديرة المعنية بملف إصابات جدري القرود في وكالة الأمن الصحي "يتواصل ازدياد تفشي مرض جدري القرود وتظهر تحقيقاتنا المستمرة ومعلوماتنا من الحالات المؤكدة الغالبية العظمى من الحالات هي لرجال مثليين أو ثنائيي الجنس"، وفق ما ذكره بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني اليوم الجمعة.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المئة من الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.