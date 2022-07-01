إنقاذ 39 شخصا من الغرق فى رأس البر

دمياط معتز الشربينى

أعلن مجلس مدينة رأس البر، عن إنقاذ 39 شخصا من الغرق بشواطئ المدينة على مدار اليوم الجمعة.

واستقبلت مدينة رأس البر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من رحلات اليوم الواحد الوافدة من قبل محافظات محاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، كما شهدت شواطئ مدينة رأس البر المجانية إقبالا متوسطا اليوم.

وعلى صعيد آخر قام مجلس مدينة رأس البر بتكثيف حملات النظافة بطول الشاطئ، إضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف وكذلك توفير رجال الإنقاذ، فضلا عن إعداد أماكن مخصصة لتجميع الاطفال المفقودين، والذى تمكنت من تسليم 76 طفلا لذويه على مدار 24 ساعة.

وتأثرت حركة السياحة داخل مدينة رأس البر بامتحانات الثانوية العامة، والتى أثرت على تواجد أولياء الأمور لقضاء عطلة الصيف، ومن المقرر توافد الأهالى خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إجازة عيد الأضحى، بينما ينتظر كافة العاملين بمجال السياحة داخل محافظة دمياط انتهاء امتحانات الثانوية العامة لبدء موسم فصل الصيف بمدينة رأس البر.