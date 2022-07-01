إنجازات رياضية يحصدها شباب شمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

تمكن عددا من شباب محافظة شمال سيناء من تحقيق إنجازات رياضية فى ألعاب متنوعة، حيث قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع الموهبة والبطل الأولمبى حقق مراكز متقدمة فى لعبة الملاكمة، بالتصفيات التى تمت بين لاعبى المشروع على مستوى الجمهورية بعد الحصول على ميدالية ذهبية و3 فضية و3 برونزية.

وأضاف أن لاعبى تنس الطاولة حصلوا على 6 ميداليات 3 فضية و3 برونزية، وحصل فريق العروض الرياضية بمديرية الشباب والرياضة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة كذر شو، كما حصل فريق الفن التعبيرى وكورال الطلائع على المستوى الرابع والموسيقى النحاسية على جائزة أحسن عازف وتم تكريم المشاركين بمناسبة أعياد الثورة.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إلى أن لاعبى نادى سيناء ونادى العريش حصلوا على المراكز الأولى فى مسابقة الوشو كنغ فو، وحصل مركز الفنون بإدارة الشباب على المركز الأول فى مسابقة مراكز شباب مصر، وتم التكريم من وزير الشباب والرياضة، كما حصل فريق الجوالة على أحسن قائد وأحسن مسامر وأحسن جوال.