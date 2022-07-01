إقبال كبير على شاطئ بور فؤاد من الزائرين هربا من حرارة الجو.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهد شاطئ مدينة بورفؤاد، قبلة المصطافين، إقبالاً كبيرا، اليوم الجمعة، من الزائرين، هربا من حرارة الجو، فضلاً عن قضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وحرص المئات من الأطفال علي السباحة داخل مياه شاطئ مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر علي اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" إلى جانب انتشار المنقذين والبالغ عددهم 6 منقذين بطول الشاطئ تحسباً لأي حالات غرق، بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر.

ومن جهة أخرى شهدت مدينة بور فؤاد ظهر اليوم توافد المئات من رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم مدينة بور فؤاد التاريخية بالإضافة إلى زيارة جبال الملح بملاحات مدينة بور فؤاد وزيارة فيلا الرئيس الراحل أنور السادات والتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الاسلامي بمدخل مدينة بور فؤاد وميدان الملك فؤاد .

وتشهد مدينة بور فؤاد اليوم الجمعة حالة من الطقس المستقر حيث سجلت العظمي 30درجة، وذلك وسط استقرار في ارتفاع الأمواج، وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.



الشاطئ



اقبال كبير على شاطئ بور فؤاد