إصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بمعرض سيارات بطريق الخانكة السلام

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد اصطدام سيارة نقل ثقيل بمعرض سيارات على طريق الخانكة السلام، بسبب إنفجار إطار السيارة أدى لعدم تحكم قائدها بعجلة القيادة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بمعرض سيارات بطريق الخانكة السلام، بسبب إنفجار إطار السيارة أدى لعدم تحكم قائدها بعجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.