إصابة شاب إثر تناوله سم فئران بالشرقية

استقبل مستشفى القرين المركزى بالشرقية، اليوم، شابا مصابا بحالة إعياء شديدة، إثر تناوله سم فئران بالمنزل، وتم تقديم الاسعافات الاولية له والعلاج اللازم وبقاءه بالمستشفى تحت الملاحظة لحين تحسن حالته.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "أحمد م ع " 22 عاما عامل مقيم دائرة قسم القرين، مصابا بحالة إعياء شديدة، إدعاء تناول سم فئران وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم ووضعه تحت الملاحظة ، وجارى سؤاله بعد تحسن حالته.
اسعاف
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استقبل مستشفى القرين المركزى بالشرقية، اليوم، شابا مصابا بحالة إعياء شديدة، إثر تناوله سم فئران بالمنزل، وتم تقديم الاسعافات الاولية له والعلاج اللازم وبقاءه بالمستشفى تحت الملاحظة لحين تحسن حالته.
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