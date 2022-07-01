جاء ذلك في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان، اليوم الجمعة، لدى وصول أبو الغيط إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت في مستهل زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسئولين اللبنانيين والمشاركة غدا في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يستضيفه لبنان بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.



وأكد أبو الغيط، أن كل الدول العربية ستشارك في اجتماع الغد بوفود عدا سوريا المجمد عضويتها، موضحا أن الاجتماع التشاوري ليس له أجندة محددة للنقاش وغير مرتبط بموضوعات معينة.



وأوضح، أن الحوار غدا سيكون مفتوحا أمام الجميع بحيث يستطيع كل وفد أن يطرح القضايا التي يريدها بدون جدول أعمال محدد ولا أوراق عمل، مشددا على حرية طرح الأفكار غدا بحيث يتحدث كل وزير أو رئيس وفد من منظور بلاده.



وكان أبو الغيط، وصل في وقت سابق اليوم إلى بيروت يرافقه السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، وكان في استقباله بصالة الشرف وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب والأمين المساعد للجامعة العربية بلبنان السفير عبدالرحمن الصلح والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة ومندوب لبنان الدائم بالجامعة العربية.