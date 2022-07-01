أبو الغيط بلتقي مبعوث الرئيس الصومالي لمواجهة الجفاف

كتب بيشوي رمزي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الصومالي الخاص لمواجهة الجفاف عبد الرحمن عبد الشكور.

وخلال اللقاء، تعهد الأمين العام بمواصلة تنبيه الرأي العام العربي والعالمي لمعاناة الشعب الصومالي جراء الجفاف وظاهرة التغير المناخي.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن المبعوث الرئاسي سلم أبو الغيط رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن شيخ محمود، تتناول المخاطر الشديد لأزمة الجفاف في منطقة القرن الأفريقي، والتي تُعد الصومال من أكثر البلاد تأثراً بها، حيث تتهدد المجاعة أكثر من 7 ملايين شخص، نتيجة قلة هبوط الأمطار خلال ثلاثة مواسم متتالية، ما سبب موجاتٍ كبيرة من النزوح الداخلي.

ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيده خلال اللقاء على ما توليه الجامعة من اهتمام بالغ بقضايا الجفاف في القرن الإفريقي، موجهاً الشكر للرئيس الصومالي على ثقته في الجامعة العربية، ومتعهداً بعمل أقصى جهد ممكن لتنبيه الرأي العام العربي والعالمي للمعاناة الصعبة التي يكابدها أبناء الصومال جراء التغيرات المناخية في منطقة القرن.

وكان أبو الغيط قد وجه نداء قبل عدة أيام ناشد خلاله المجتمع الدولي والجهات المانحة الالتفات إلى المأساة الخطيرة التي يُعاني منها أبناء الصومال. وتعهد الأمين العام للجامعة العربية الاستمرار في حشد التأييد لهذه القضية المهمة، سواء على الصعيد العربي أو الدولي.