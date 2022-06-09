33 مليون برازيلى يواجهون الجوع.. صحيفة ترصد صورا صادمة لـ"نبش القمامة"

فاطمة شوقى

يسطر الجوع على البرازيل في الآونة الأخيرة مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في البلاد إلى 33 مليون شخص ، حتى أصبح البرازيليون يجمعون بقايا الفواكه والخضروات والتي منها فاسدة من الباعة الجائلين، كما أنهم يبحثون عن الطعام في القمامة، وفقا لبوابة "جى 1" البرازيلية.



الجوع فى البرازيل

وكشف مسح أجرته شبكة من الباحثين ، أمس الأربعاء ، أن حوالي 33.1 مليون شخص يعانون من الجوع في البرازيل ، بزيادة 73٪ عن عام 2020 ، بينما يعاني أكثر من نصف السكان من نوع من انعدام الأمن الغذائي.

تقول الدراسة التي طورتها الشبكة البرازيلية للأبحاث حول السيادة والأمن الغذائي (Rede Penssan إن عدد المنازل التي يسكنها جائعون ارتفع من 9٪ (19.1 مليون شخص) إلى 15.5٪ (33.1 مليون شخص) ، وتم جمع البيانات بين نوفمبر 2021 وأبريل 2022.

وأشار المسح إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد -125.2 مليون شخص- يعانون بدرجة ما من انعدام الأمن الغذائي" ، أي أنهم ليسوا متأكدين مما إذا كان لديهم أي شيء يأكلونه، مشيرا إلى أن هذا هو نتيجة "استمرار تفكيك السياسات الاجتماعية ، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ، وزيادة التفاوتات الاجتماعية والسنة الثانية لوباء كورونا.

هذه "النكسة التاريخية" ، بحسب الباحثين ، تنعكس يومياً في صور لأشخاص يبحثون في القمامة بحثاً عن طعام ، تتضاعف في مدن مختلفة من البلاد.



البرازيل

على الرغم من أن غالبية الأسر في المناطق الريفية (60٪) تعاني من انعدام الأمن الغذائي ، يشير الباحثون إلى أن عدد الجياع في المناطق الحضرية - حوالي 27.4 مليون - "مخيف".

تضاعف الجوع في العائلات التي لديها أطفال دون سن العاشرة ، من 9.4٪ في عام 2020 إلى 18.1٪ في عام 2022 ، على حد وصفهم.

بالإضافة إلى ذلك ، يكشف المسح أن السكان السود أو المستيزو هم أكثر تضررا من السكان البيض ، حيث يعاني 18.1٪ من الأسر من الجوع مقابل 10.6٪.

من وجهة نظر إقليمية ، فإن الوضع أسوأ في شمال وشمال شرق البلاد ، حيث يعاني 45.2٪ و 38.4٪ من السكان على التوالي من أخطر مستويات انعدام الأمن الغذائي.

وارتفع معدل التضخم في التغذية المنزلية بنسبة 16.12٪ في 12 شهرًا حتى أبريل ، أعلى من المؤشر العام، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود (+ 33.24٪ في اثني عشر شهرًا) ، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا منذ فبراير الماضى.