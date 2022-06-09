16 مخالفة تموينية بحملة مفاجئة بقطاع شرق محافظة مطروح

فريق المحافظات

قاد المحاسب حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية بقطاع شرق المحافظة بداية من قرية فوكة بالضبعة وحتى قرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين، وذلك للمرور على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق ومحطات خدمة وتموين سيارات ومستودعات بوتاجاز بقطاع شرق المحافظة، يأتى هذا بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 16 مخالفة تموينية منها مخالفتان لإنتاج خبز ناقص الوزن ببعض المخابز وأخرى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 مخالفات توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر لمخابز بلدية وعدد 5 مخالفات لعدم عدم الإعلان عن أسعار الخبز البلدي، ومخافة اخرى لعدم وجود سجل التفتيش بالمخبز وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف الحملات التموينية خلال موسم الصيف لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروض وصلاحيتها للاستخدام الآدمي حرصا على سلامة المواطنين وزائرى المحافظة مع ضبط أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.



































