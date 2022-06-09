وكيل تعليم شمال سيناء يتابع غرفة عمليات امتحانات الدبلومات

شمال سيناء ـ محمد حسين

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، غرفة عمليات الإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية، وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات شمال سيناء الرئيسية بديوان المديرية فى مدينة العريش على تواصل مستمر مع المركز الرئيسي والمراكز الفرعية لتوزيع الأسئلة ومع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية.

وأضاف أنه يتم التأكد من وصوله الأسئلة من مراكز التوزيع إلى اللجان الامتحانية، لافتا لتعاون الجهات المعنية في تأمين وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية ووصول كراسات الإجابة من اللجان الامتحانية إلى مراكز التوزيع الفرعية والمراكز الرئيسى.

وقال إنه اليوم أدى طلاب التعليم الفني امتحاناتهم وعددهم 2275 الإمتحانات في 20 لجنة امتحانية، وبلغت نسبة الحضور97%، بينهم طلاب التعليم الصناعي 875 طالبا مقسمين على 9 لجان، أدى الطلاب الإمتحانات في المواد التخصصية ، وبلغت نسبة الحضور 97%، والتعليم التجاري 929 طالب وطالبة مقسمين على8 لجان ، وبلغت نسبة الحضور 98%.

والتعليم الزراعي 561 طالبا وطالبة مقسمين على 3 لجان، وبلغت نسبة الحضور 98%، والامتحانات تسير سيراً طبيعياً نتيجة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية.