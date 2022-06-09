وزير خارجية روسيا: يتعين على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني أرارات ميروزيان، اليوم الخميس، :" إن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها بدون التعرض لأي تهديد، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم".



ووصف وزير الخارجية الروسي المحاولات التركية لإقناع كييف بضرورة التوقف عن إطالة هذه العملية بـ"الأمر الإيجابي للغاية"، معربا عن أمله أن يدرك الأوكرانيون أنه لا بديل عن حل هذه القضية على هذا الأساس على وجه التحديد.



وأكد لافروف أنه يتوجب على كييف التخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية، معربا عن أمله أيضا أن توقف كييف البحث عن وسيلة للخروج من الوضع عن طريق مطالبة الغرب بالتسليح، مؤكدا أن تشجيع الغرب لرغبة كييف في تسليحها لا يؤدي إلى نتائج إيجابية.



وقال إن مسألة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب تمثل أهمية خاصة حاليا، لافتا إلى أن الغرب لايريد أن يفقد هيمنته و"يقاوم بشراسة" تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب.



وأشار إلى أن العسكريين الروس يعلنون دائما ممرات آمنة يمكن استخدامها دون تهديدات لأي سفينة محملة بالشحن، حال قيام كييف بإزالة الألغام.



ونوه بأن موسكو تعمل على قدم وساق للتوصل إلى نتائج إيجابية للعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن قوات حفظ السلام تبذل قصارى جهدها من أجل منع التصعيد في قره باغ.