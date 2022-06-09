اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 06:54 م
أكرم القصاص
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وزير المالية اليمنى يدعو لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في بلاده

الخميس، 09 يونيو 2022 05:28 م
وزير المالية اليمنى يدعو لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في بلاده وزير المالية اليمني سالم بن بريك
أ ش أ

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أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك حرص بلاده على اعتماد سياسة مالية من شأنها الإسهام في تحسين المجالات الإنسانية والاقتصادية، مجددا دعوته للدول الشقيقة والصديقة إلى مواصلة ومضاعفة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى استمرار الإصلاحات بالمجالات الاقتصادية والمالية.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير اليمني، اليوم الخميس، مع مديرة البنك الدولي لدى اليمن تانيا ميير؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية ومجالات الدعم الفني لوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها.


وسلط اللقاء الضوء على ٱخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والتحديات الماثلة أمام الدولة؛ لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين سعر صرف العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.


واستعرض وزير المالية اليمني، توجهات قيادة المجلس الرئاسي وجهود الحكومة بخصوص عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة لتحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع العامة وتعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة.


اليمن

وزير المالية اليمنى

سالم بن بريك

البنك الدولى



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