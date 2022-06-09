وزير العدل يتفقد المكتب الرقمى لمحكمة الأسرة ونيابات المنتزه الكلية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الخميس، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، سير العمل بالوحدة الرقمية لمحكمة الأسرة بمجمع محاكم محمد كريم، وأيضا المكتب الرقمي لنيابات المنتزه الكلية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.



وقال المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إنه خلال جولة المستشار عمر مروان وزير العدل، بمحافظة الإسكندرية، عقد اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم بمجمع المحاكم، واستمع خلال جولته لجميع الآراء وسير أعمال المكاتب الرقمية لنيابات الأسرة والمكتب الرقمي الجديد لنيابات المنتزه الكلية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.



وأضاف المستشار محمد المشد لـ"اليوم السابع"، أن وزير العدل عمر مروان خلال اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، أكد أن بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيجرى منح وسام للقضاء في التميز.



وافتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وغيرهما من الشخصيات القضائية البارزة اليوم الخميس.



وكان قال المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا، منها قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية أشهر القضايا فى التاريخ والتى كانت متواجدة في مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات في التاريخ، وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.



وزير العدل يتفقد المكتب الرقمي للأسرة ونيابات المنتزه الكلية



جولة وزير العدل