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وزير العدل: متحف الحقانية بالإسكندرية يجسد مسيرة القضاء فترة المحاكم المختلطة

الخميس، 09 يونيو 2022 02:22 م
وزير العدل: متحف الحقانية بالإسكندرية يجسد مسيرة القضاء فترة المحاكم المختلطة المستشار عمر مروان وزير العدل
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال المستشار عمر مروان  وزير العدل، إن متحف الحقانية بالإسكندرية هو عمل تاريخى يجسد ويوثق مسيرة القضاء فى فترة المحاكم المختلطة وبه وثائق هامة لن تتكرر فى أى مكان .

 
وأضاف خلال كلمته فى افتتاح متحف الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية، أنه المتحف يضم مجموعة نادرة من الوثائق الهامة ونظرا لاهمية التراث تم اضافة عليها مجموعة من اندر الكتب والمراجع التاريخية الهامة .
 
 
وقدم شكره لروساء محاكم الإسكندرية ومحاكمة الاستئناف لجهودها فى انجاز هذا العمل التاريخى، كما قدم شكره لجامعة الإسكندرية التى شاركت بجهدها وعلمائها لكى يخرج هذا المتحف للنور .
 
 
 
 
 

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