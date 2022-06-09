وزير الصحة الألمانى: سنقدم مساعدات لعلاج مصابى الحرب فى أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

قال وزير الصحة الألمانى كارل لوترباخ، إن بلاده ستقدم مساعدات فيما يتعلق بعلاج مصابى الحرب في أوكرانيا، خلال زيارته للبلاد والتي لم يعلن عن موعدها بعد.

وأضاف الوزير الألماني - وفق بيان للحزب الاشتراكي الديمقراطي على موقع "دويتشلاند فونك" اليوم الخميس، إن الدعم سيتضمن تقديم العلاج في ألمانيا، وكذلك رعاية المصابين في أوكرانيا، مشيرا إلى بعض أوجه هذا الدعم والمتمثلة في مساعدة الأشخاص المصابين بحروق شديدة والأشخاص الذين فقدوا أطرافهم في الحرب.

وكان لوترباخ قد أعلن في وقت سابق، أنه سيسافر إلى أوكرانيا بدعوة من الحكومة الأوكرانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن برنامج الزيارة وموعدها.

ويذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك "حزب الخضر"، ووزيرة التنمية سوينجا شولتز "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، ووزيرة الدولة للثقافة كلوديا روث "حزب الخضر" قد زاروا جميعهم أوكرانيا منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات وزارة العمل والشئون الاجتماعية في التشيك بأن أكثر من 70 ألف لاجئ من أوكرانيا قد بدأوا العمل في البلاد.

ونقل راديو براج الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس عن وزيرة العمل، ماريان جوريكا، قولها إن اللاجئين الأوكرانيين يساعدون في ملء المناصب الشاغرة منذ فترة طويلة في السوق، وإن العديد منهم بدأوا في تعلم اللغة التشيكية حتى يتمكنوا من أداء مهام عملهم.

وأشار الراديو إلى أنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية، فقد تم حتى الآن منح حوالي 367 ألفا و500 لاجئ تأشيرات خاصة في جمهورية التشيك.