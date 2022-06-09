وزير البترول يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الاردنى فى عمان.. تفاصيل

كتبت -مروة الغول

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الاردنى الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنى على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات التعدين والبترول والغاز وصناعة البتروكيماويات وذلك خلال زيارته للاردن للمشاركة في المؤتمر الاقليمى لحوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا والذى نظمته وزارة الطاقة بالاردن.

وأوضح المهندس طارق الملا عقب التوقيع في العاصمة الأردنية عمان أن المذكرة تاتي في إطار علاقات تعاون مستمر بين الأردن ومصر وتتوج تعاونا وتكاملا بين قطاعي الطاقة في البلدين لافتا الى ان المذكرة تحدد مجالات تعاون وخارطة طريق ستتابعها فرق عمل ترفع تقارير كل ستة اشهر بالإنجازات ومراحل العمل، وأضاف ان الأردن ومصر يتميزان بمادة الفوسفات التي يتم تصديرها وتصنع محليا لافتا الى ان مذكرة التفاهم تتيح المزيد من التعاون في هذا المجال بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه قال الدكتور صالح الخرابشة عقب التوقيع ان مذكرة التفاهم تاتي في اطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية فـــي مجـــال الثـــروات المعدنيـــة والصـــناعات البتروكيماويـــة والـــنفط والغـــاز الطبيعـــي وذلـــك انطلاقـــا من العلاقـات الوديـة القائمـة بـين البلدين.

وتهدف المذكرة الى تبـادل الخبـرات فـي مجـال تنمية حقـول الغـاز غير التقليدية وانتاج الغاز ومعالجته وتبـادل الخبـرات والتعـاون فـي مجـال الاتفاقيـات مـع الشـركات العالمية للبحث والاستكشاف للبترول والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج ، كما تتضمن نقل الخبــرات فــي مجــال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال في مشروعات استخدام الغاز وتوصيله الى المنازل بالمدن الأردنية .

ويتم وفقا للمذكرة تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بمجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية وتبادل المعلومات والزيـارات للإطـلاع علـى تجـارب البلـدين فـي المجـالات المتعلقـة بـالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية.

كما تستهدف المذكرة تبادل الخبرات والتعاون في تدريب الكوادر البشرية ويشمل ذلك تدريب الكوادر الفنيـــة فـــي مجـــالات الثـــروات المعدنيـــة والصـناعات البتروكيماويـــة والـــبترول والغاز الطبيعـي، بالإضافة إلى تنظـــيم البرامج التخصصـــية فـــي المراكـــز التدريبيـــة المتاحـــة فـــي البلـــدين الشـــقيقين، والاســـتفادة من مراكـز التـــدريب التابعـــة للشـــركات المصرية البترولية ، وتبادل المعلومات عن التحاليل المعملية للخامات المعدنية .

واتفق الجانبان علـى تشـكيل لجنـة مشـتركة لبحـث وتحديـد سـبل التعـاون فـي مجـالات التـدريب ونقـل الخبـرات الـواردة فـي المـذكرة والتنسـيق بشـأن الاجـراءات اللازمـة لتنفيـذها تضـم فـي عضـويتها وكيـل وزارة البتـرول والثـروة المعدنيـة المصرية و أمـين عـام وزارة الطاقـة والثـروة المعدنيـة لـدى المملكـة الأردنيـة الهاشـمية.