وزيرة خارجية تنزانيا: تفعيل مخرجات مؤتمر كوب ٢٧ ضرورى وهام

كتب احمد جمعة

أوضحت وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا مولا، أن وزير الخارجية سامح شكرى تطرق للتباحث حول الأمور الخاصة بالدول الأفريقية في قضية تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية التعاون لتحديد مخرجات مؤتمر كوب ٢٧، بحيث يتم ترجمة التوصيات لنتائج ملموسة على الأرض، مشددة على أهمية تفعيل كافة الأمور التي يتم التباحث حولها في مؤتمر تغير المناخ، وعلى ضرورة تطبيق منهجيات صديقة للبيئة تحقق الهدف المنشود.

وأكدت وزيرة خارجية تنزانيا في مؤتمر صحفى مشترك مع الوزير سامح شكري، أهمية إنقاذ الأجيال المقبلة من التغير المناخي، وهو عنوان تؤمن به تنزانيا تمامًا، موضحة أن كافة الدول متضررة ويجب اتخاذ الإجراءات بشكل سريع لمعالجة أزمة تغير المناخ.