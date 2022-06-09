وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين المصريين بالخارج تتخطى 200 ألف مشترك

كتب: محمود راغب

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك تعاونا كبيرا مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشمول المصريين بالخارج تحت مظلة تأمينية، مشيرة إلى أن عدد المصريين الذين حصلوا على الوثيقة بلغ 208 آلاف شخص، منذ انطلاقها مطلع العام الجارى، وفقًا لآخر إحصائيات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين.

ويتاح الحصول على هذه الوثيقة بإحدى طريقتين..

1- من خلال مكاتب تصاريح العمل التابعة للإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية، والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويمكن طباعة الوثيقة من خلال موقع المجمعة المبين : https://epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qrynew/Default.aspx

2- وللمصريين المقيمين والعاملين بالخارج يمكن الحصول علي الوثيقة عن طريق إحدى الطرق الآتية :

أ‌- عبر التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة، ويرجى اتباع الآتى:

- الدخول عبر الرابط https://epti-egy.org/ep/

- تسجيل البيانات المطلوبة فيتم إرسال بريد إلكترونى لتأكيد التسجيل.

- يدخل المواطن بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذى يبلغ 100 جنيه مصرى فقط فى السنة عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.

- يمكن طباعة الوثيقة من على موقع المجمعة بعد عملية السداد الإلكترونى فى بنك مصر عبر الرابط : https://epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qrynew/Default.aspx

ب‌- أو عبر واتس آب عن طريق الرقم التالى 01501115242

وتابعت وزيرة الهجرة أن التأمين على المصريين العاملين في الخارج مشروع قومي يستهدف منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج؛ لحماية أبنائنا العاملين بالخارج ورعايتهم فى جميع أنحاء العالم، عن طريق إطلاق آلية مبسطة لتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة، وأن التنسيق الذي تم مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، قد يسّر إطلاق الآلية والوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين بالخارج ليبلغ عدد الذين قاموا بشراء الوثيقة حتى الآن 208 آلاف مواطن.

فيما أشار محمد زهران المدير التنفيذى لمجمعة تأمين السفر للخارج إلى أن الآلية الخاصة باستخراج وثيقة التأمين بدأت فى 1 يناير 2022، وتشمل تسجيل البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمما للتأمين، وحول طريقة استخراجها للمصريين بالخارج، يتم إخطار المجمعة فورا بمجرد وقوع الحادث أو الوفاة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل ، ثم يقدم للمجمعة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث،

- وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي:

1- حال الوفاة بحادث:

تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.

2- حال الوفاة الطبيعية:

تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى.