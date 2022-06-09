وزيرة الخزانة الأمريكية: العقوبات الأوروبية على روسيا صنعت فارقاً كبيراً

كتب أحمد عرفة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العقوبات الأوروبية على روسيا صنعت فارقا كبيرا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن التضخم يشكل مشكلة كبرى، مستبعدة تراجع أسعار البنزين في وقت قريب.

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية،: لا نتوقع ركودا اقتصاديا وشيكا، ولا شك بوجود مخاطر ركود اقتصادي لكنني أستبعد حدوثه.

وفى وقت سابق قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية في بلاده بوباء كورونا، ووصف الأسلحة والعقوبات بأنها لقاح، مع تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا في دونباس.

وتحدث الرئيس الأوكراني لمجلة مجلة التايم وضغط مرة أخرى للحصول على المزيد من المساعدة الخارجية، لأن "الجيش الأوكراني يحتضر في ساحة المعركة" على حد قوله.

وقال زيلينسكي بعد ساعات من تحذيره من أن القتال من أجل سيفيرودونيتسك يمكن أن يقرر "مصير" دونباس بأكملها: "الأسلحة والعقوبات ... لقاح ... للفيروس Covid-22".