وزارة الدفاع البريطانية تتعاون مع شركة تكنولوجيا لتطوير أنظمتها

كتبت: نهال أبو السعود

حصلت وزارة الدفاع البريطانية على أول كمبيوتر "quantum" للحكومة وهى آلات قادرة على إجراء حسابات معقدة للغاية بسرعة لا يمكن إجراؤها بواسطة أجهزة الكمبيوتر العادية، وفقا لما نشرته "BBC" فى تقرير لها.

وقالت بى بى سى إن الوزارة ستعمل مع شركة Orca Computing التى تتخذ من لندن مقرا لها على تشغيل أجهزة الكمبيوتر على تطبيقات الدفاع.

وتعالج معظم أجهزة الكمبيوتر البيانات فى وحدات بت، والتى لها قيمة ثنائية إما صفر أو واحد، بينما تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية وحدة ثنائية الحالة لمعالجة البيانات تسمى كيوبت.

وقال البروفيسور وينفريد هينسنجر، رئيس مركز ساسكس لتقنيات الكم فى جامعة ساسكس، لـ بى بى سى، إن الإمكانات الحقيقية لأجهزة الكمبيوتر الكمومية ستستغرق وقتًا حتى تتحقق بالكامل: "لا يمكنهم في الواقع حل أي مشاكل عملية حتى الآن. إنها تمكّنك ربما من قياس إمكانيات العمل على جهاز كمبيوتر كمي إذا كان بإمكانك توسيع نطاق هذه الآلة إلى أحجام أنظمة كبيرة حقًا".

قال ريتشارد موراي ، الرئيس التنفيذي لشركة Orca Computing ، إن عمل الشركة مع وزارة الدفاع هو "تصويت هام على الثقة"، وأضاف: "شراكتنا مع وزارة الدفاع تمنحنا نوعًا من التفاعل العملي الوثيق ، والعمل مع الأجهزة الحقيقية التي ستساعدنا على الاكتشاف المشترك للتطبيقات الجديدة لهذه التكنولوجيا الجديدة الثورية".

الحوسبة الكمومية هي نوع من الحسابات التي تسخر الخصائص الجماعية للحالات الكمية، مثل التراكب والتداخل والتشابك، لإجراء العمليات المعقدة.