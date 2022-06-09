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نيكاراجوا تسمح بالتواجد العسكرى الأجنبى على أراضيها لأغراض إنسانية

الخميس، 09 يونيو 2022 12:07 ص
نيكاراجوا تسمح بالتواجد العسكرى الأجنبى على أراضيها لأغراض إنسانية رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا
كتب محمد جمال

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أصدر رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا مرسوما يسمح فيه بالتواجد العسكرى الأجنبى المؤقت فى البلاد لأغراض إنسانية، بما يشمل القوات الروسية، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

وجاء فى المرسوم الرئاسى: "يسمح بدخول السفن العسكرية والطائرات الأجنبية لأغراض إنسانية. ويُسمح بالعبور والتوقف على أراضي البلاد للسفن والطائرات العسكرية التابعة لجواتيمالا، السلفادور، هندوراس، الدومينيكان، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، المكسيك، فنزويلا، وكوبا للتبادل المشترك والدعم الإنساني بما يخدم المصالح المشتركة في حالات الطوارئ".

وسيكون هذا المرسوم سارى المفعول اعتبارا في النصف الثاني من هذا العام.

ووفقا للمرسوم فإن الجيش الروسي سيكون قادرا على المشاركة في التدريبات الإنسانية، والبحث عن الأشخاص وإنقاذهم في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك في التدريبات لمكافحة الجريمة البحرية في مياه نيكاراجوا الإقليمية.


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