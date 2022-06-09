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نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض إلغاء توكيلين لوالدها

الخميس، 09 يونيو 2022 10:06 ص
نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض إلغاء توكيلين لوالدها الفنان رشوان توفيق
كتب سليم على

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تنظر محكمة مستأنف جنوب القاهرة اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من آية رشوان توفيق على الحكم في الدعوى الأولى بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزامها بدفع المصاريف، وقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع إلزام المدعي برد مبلغ 894 ألف جنيه.
 
 
 
كما تنظر المحكمة يوم 22 يونيو المقبل استئناف آية رشوان توفيق  على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التي طالبت فيها ببطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء. 
 
 
 
كما تنظر المحكمة يوم 26 يونيو المقبل، استئناف ابنة رشوان توفيق على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

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الفنان رشوان توفيق

ابنة رشوان توفيق

الخلافات الأسرية


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