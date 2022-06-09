نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022.. تكريم الأوائل عقب انتهاء التظلمات

ولفت أن النتيجة تم الإعلان عنها أمس بعد اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لنتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.



من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.

يذكر أن 93 طالبة قد حصلن على الدرجة النهائية بين المتفوقين هذا العام وجاء إعداد الطالبات المتفوقات أعلى من الطلاب فى القطاعات الثلاثة.