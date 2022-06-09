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نايل سات 301.. قمر مصر الجديد (إنفوجراف)

الخميس، 09 يونيو 2022 12:30 ص
نايل سات 301.. قمر مصر الجديد (إنفوجراف) نايل سات 301.. قمر مصر الجديد

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انطلق قبل قليل القمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" ولاية فلوريدا، عبر صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.

وسيكون القمر الجديد البديل لقمر نايل سات 201 الذى سينتهى عمره الافتراضي في 2028، ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التى تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المعلومات عن القمر الصناعى المصرى نايل سات 301 :

القمر الصناعى
القمر الصناعى

 

ينطلق من ولاية فلوريدا الأمريكية على صاروخ فالكون 9

 

يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة فى سلفه نايل سات 201

 

وزنه الإجمالى 4.1 طن وصنعته شركة تاليس الفرنسية البارزة بالمجال

 

يُوسع نطاق التغطية وصولا لدول جنوب أفريقيا وحوض النيل

 

يقدم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية

 

يوفر خدمات الإنترنت للمشروعات والمجتمعات العمرانية الجديدة

 

يغطى حقول الغاز فى منطقة شرق المتوسط خاصة حقل ظهر

 

مصنع بتكنولوجيا متقدمة وقادر بمفرده على التعامل مع أى تشويش

 

يعالج عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية عليه

 

قادر على المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفق احتياجات الدول الأفريقية

 


نايل سات 301

قمر مصر الجديد

القمر الصناعى المصرى الجديد

فالكون 9

سبيس إكس


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