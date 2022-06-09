موسكو: بولندا تحاول السيطرة على وظائف الدولة الرئيسية والمؤسسات فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أن بولندا تحاول السيطرة على وظائف الدولة الرئيسية والمؤسسات في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، إن وارسو تدفع عن نظام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي بشكل حيوي وتعمل على نقل السيطرة الفعلية على أهم وظائف ومؤسسات الدولة إليها، موضحا أن بولندا تنشر في الوقت الراهن بموافقة من كييف، في أراضيها المركز الاحتياطي لمعالجة بيانات دائرة الضرائب الحكومية في أوكرانيا.

ولفت مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى أن المهام الرئيسية لتثبيت معدات المركز في الأراضي البولندية تنفذها شركة "Siltec" المتعاونة مع المخابرات المحلية، ويتم توفير الدعم المنهجي والدعم للعملية الجارية من قبل ممثلي الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة وهي شركات "Dell" و"IBM" و"Cisco".

وأوضح مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، أن كييف فتحت عن عمد أمام البولنديين والأمريكيين الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية الوطنية، بما في ذلك المعلومات حول دافعي الضرائب، وبالتالي، الوضع المالي الحقيقي لأوكرانيا، وفي مجال الأعمال الحرة يمكن تصنيف مثل هذه الصفقة على أنها عمليات اندماج واستحواذ. لكن الدولة ليست شركة خاصة، وفي هذه الحالة نرى أن نظام كييف قد وافق بالفعل على ضم أوكرانيا إلى بولندا والتنازل طواعية عن سيادة الدولة لها.