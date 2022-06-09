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موسكو: الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية قد تؤدى لمواجهة عسكرية مع الغرب

الخميس، 09 يونيو 2022 07:30 م
موسكو: الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية قد تؤدى لمواجهة عسكرية مع الغرب سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الهجمات الإلكترونية على مرافق بنيتنا التحتية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا.

 

وشدد بوتين - خلال اجتماع عقد، الخميس، مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد، أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحًا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

 

وقال بوتين: "من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبني مثل هذا السياج حول أنفسنا"، متحدثًا عن القيود الغربية.

 

وأشار إلى حقيقة أنه إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم.


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