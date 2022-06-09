موجز الاقتصاد.. وزير الإسكان: مسابقة لاختيار تصميم معمارى لأكشاك سور حديقة الأزبكية

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 9-6-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها استقرار أسعار الذهب ، وإطلاق وزارة الإسكان لمسابقة التصميم المعمارى لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية، والبنك الأهلى يعرض إصدارات الأوراق النقدية من عام 1899 وحتى عام 1960.

وزير الإسكان: إطلاق مسابقة التصميم المعمارى لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إطلاق مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية، لطلاب الجامعات المصرية الحكومية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، للمشاركة في المسابقة من الكليات التالية (كليات الهندسة – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية)، للوصول إلى أفضل تصميم، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

البنك الأهلى يعرض إصدارات الأوراق النقدية منذ عام 1899 وحتى 1960.. صور

عرض البنك الأهلى المصرى الإصدارات الأولى من الأوراق النقدية عن الفترة من 1899 - 1960، وأكد البنك الأهلى المصرى أن عرض صور الإصدارات النقدية يأتى بالتعاون مع البنك المركزي المصري تمهيدا لافتتاح عرضه المتحفى.

وزيرة الصناعة تبحث مع المستثمرين مدى رضائهم عن خدمات التنمية الصناعية

قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يرافقها المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجولة داخل مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، شملت الخدمات المقدمة عبر منظومة الشباك الواحد بدءاً من تأسيس الشركات ومنح الموافقات والتراخيص.

رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: ملتزمون بالشراكة مع مصر لتشجيع الاستثمارات الخضراء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وقيادات البنك، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للمقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج، في إطار العلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي. ويعد هذا اللقاء هو الثاني حيث تم عقد اجتماع أول بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيس البنك، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال مايو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9 يونيو 2022

تشهد أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا بتعاملات اليوم الخميس 9-6-2022 استمرارا على ما كانت عليه الأسعار أمس الأربعاء 8-6-2022، فأسعار الذهب في سوق الذهب والصاغة ومحال بيع الذهب وفي السوق بشكل عام لم تشهد تغير يذكر.

توقيع اتفاقية شراء أصول بين شركة صافولا والمصرية البلجيكية بـ630 مليون جنيه

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع اتفاقية شراء أصول بقيمة 630 مليون جنيه من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية

المديرون التنفيذيون لمجموعة البنك الدولى يؤكدون مجدداً الالتزام بأولويات التنمية بمصر

اختتم وفد من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس زيارة لمصر استغرقت خمسة أيام، أكد خلالها مجدداً على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر، والمديرون التنفيذيون هم أيضاً أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص.

تعرف على أهم إنجازات وزارة البترول خلال الفترة يوليو 2014/ يونيو 2022

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة.