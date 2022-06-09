مفوضية اللاجئين: 7.3 مليون أوكرانى غادروا البلاد منذ بداية الحرب

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طالب جوتيريش بضرورة إنهاء الحرب من أجل وقف الموت والدمار وحذر قائلا "تدور أزمة الغذاء هذا العام حول عدم القدرة على الوصول".. مضيفا "أنه بدون الأسمدة، سيمس النقص جميع المحاصيل الأساسية بما فيها الذرة والقمح والأرز، ما سيؤثر بشكل مدمر على مليارات الأشخاص في آسيا وأمريكا الجنوبية".



كما حذر الأمين العام من أن ارتفاع أسعار الطاقة القياسية يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا.