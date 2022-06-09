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مفوضية اللاجئين: 7.3 مليون أوكرانى غادروا البلاد منذ بداية الحرب

الخميس، 09 يونيو 2022 10:11 ص
مفوضية اللاجئين: 7.3 مليون أوكرانى غادروا البلاد منذ بداية الحرب لاجئين أوكرانيين
كتب سمير حسنى

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أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قولها، بأن نحو 7.3 مليون أوكراني غادروا البلاد منذ بداية الحرب.

 

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم ما لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، لتقترب من مستويات قياسية، مؤكدا أن تأثير الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتسارع.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طالب جوتيريش بضرورة إنهاء الحرب من أجل وقف الموت والدمار وحذر قائلا "تدور أزمة الغذاء هذا العام حول عدم القدرة على الوصول".. مضيفا "أنه بدون الأسمدة، سيمس النقص جميع المحاصيل الأساسية بما فيها الذرة والقمح والأرز، ما سيؤثر بشكل مدمر على مليارات الأشخاص في آسيا وأمريكا الجنوبية".


كما حذر الأمين العام من أن ارتفاع أسعار الطاقة القياسية يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا.

 


اوكرانيا

لاجئين

اللاجئين الاوكرانيين

الامم المتحدة


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