اليوم السابع
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مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك: قداسات عيد العنصرة وسط إجراءات احترازية

الخميس، 09 يونيو 2022 10:48 ص
مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك: قداسات عيد العنصرة وسط إجراءات احترازية الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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تعيش الكنيسة هذه الأيام أياماً مقدسة والتى تعرف كنسيًا بـ" الخماسين المقدسة"، وهى الفترة الفاصلة الممتدة إلى 50 يومًا المحصورة بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

 

وتحتفل الكنيسة بعيد العنصرة يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 والذى يوافق 5 بؤونة 1738 فى التقويم القبطى.

 

وقال الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن عيد العنصرة يأتى بعد فترة الخماسين ويعتبر عيد ميلاد الكنيسة نفسها.

 

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية لكورونا ربما تكون قليلة عن الفترة الماضية فنحن نتابع الأخبار يوميا وأخر الإحصائيات ونسب الأرقام وتستعمل الكنيسة الكحول دائما فالنسب خفت كثيرا عن البداية، ولكن هناك نصائح دائمة وحذر من أجل صحة المواطنين.

 

وأشار أن القداس يكون صباحاً الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحاً ويكون عيد سيدى كبير، وبعد انتهاء هذه الفترة يدخل الأقباط فى صيامات الرسل ويبدأون مرحلة جديدة بعد انتهاء فترة الخماسين وبعد عيد العنصرة.


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

عيد العنصره

فتره الخماسين المقدسه


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