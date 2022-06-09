مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران دولية

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية استقبال مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت 105 رحلات طيران دولية أسبوعية، قادمة من 12 دولة أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة.

كما كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع الجارى زيادة فى معدلات السياحة النمساوية، كذلك السياحة السلوفاكية بعدد 3 رحلات دولية.

وتبين أن معدلات رحلات الوصول استقبال المطار 98 رحلة دولية، و5 رحلات داخلية، وأوضح جداول الرحلات الدولية من المقرر وصول 3 رحلات من المطارات البلجيكية، و15 رحلة إيطالية، و16 رحلة من ألمانيا و21 رحلة من بولندى، و30 رحلة من التشيك، ورحلة من فرنسا وأخرى من رومانيا و3 من سلوفاكيا وأخرى من النمسا.