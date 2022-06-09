مصرع عامل وإصابة 2 أخرين فى حادث تصادم أعلى كوبرى محور طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بينما أصيب أخرين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث تصادم أعلى كوبرى طما العلوى بين ترو سيكل وعربة كاروا تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طما المركزى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بوقوع مصادمة أعلى محور كوبرى طما على النيل ووجود متوفى ومصابين وتم الدفع بقوات المرور وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد احمد تعيلب رئيس مباحث طما بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين أعلي كوبري طما العلوي دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو محمد ا ا ح سنة 14 طالب ويقيم بندر طما أختل مقود القيادة بيده وإصطدم بعربة كارو يستقلها المدعو محمد ع ي 60 سنة عامل ويقيم دائرة المركز نتج عن الحادث وفاة المدعو حمادة ف م ع 27 سنة عامل ويقيم بندر طما من مستقلي التروسيكل وإصابة كل من قائد التروسيكل وقائد العربة الكارو "سحجات وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج".

تم نقل الجثة للمستشفى المركزي والمصابين لمستشفي أسيوط الجامعي وبسؤال كل من نجل عم المصاب الثاني عبد الرحيم ي ع 43 سنة موظف ويقيم - دائرة المركز وجد قائد التروسيكل لوالدته عبد ربة خ ع ح 62 سنة بالمعاش ويقيم بندر طما و شقيق المتوفي محمد ف م ع 25 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.