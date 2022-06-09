مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب ربع نقل على طريق "بنى سويف - الزعفرانة"

بنى سويف هانى فتحى

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الزعفرانة بني سويف بالقرب من مطار عريضة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي والمصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الزعفرانة بني سويف

دفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث جرى نقل متوفي و5 مصابين في الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي : "محمود . ع ع" مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، "رمضان . س . م" مصاب كدمات وسحجات بالجسم، "صيام . ر . س" مصاب كدمات وسحجات بالجسم مع جرح بالرأس، و" وفدي. ح . ع" مصاب كدمات وسحجات بالجسم، و"أحمد . س . م"مصاب كدمات وسحجات بالجسم مع اشتباه ما بعد الإرتجاج، وجميعهم يقيمون بقرية دموشيا ببني سويف.

كمل استقبل المستشفى " عبد الغفار . ع . ع" 35 سنة مقيم دموشيا جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.