مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل بمركز قوص بقنا

قنا صابر سعيد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب موتوسيكل بكوبري المخزن في مركز قوص جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل بقوص، وأسفر الحادث عن مصرع محمود عاشور، 20 عاما، وإصابة زياد وهبة، 26 عاما.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج اللازم.













